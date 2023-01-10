Засідання групи у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що наступне засідання групи у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня.

"Ми зустрінемося наступного тижня в Рамштайні, у контактній групі під керівництвом США, яка надає підтримку Україні. Там ми зустрінемося з українським міністром оборони, щоб обговорити, якого конкретно типу зброя потрібна, і як союзники можуть надати цю зброю", - сказав він у вівторок у Брюсселі на пресконференції.

При цьому генсек НАТО не уточнив дату майбутнього засідання групи.

Раніше на сайті Міністерства оборони Німеччини з'явилося повідомлення, в якому найближче засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" було анонсовано 20 січня 2023 року.