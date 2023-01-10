Події

10:57 10.01.2023

Німеччина може передати Україні танки Leopard лише за координації з союзниками - Шольц

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Німеччина може передати Україні танки Leopard лише за координації з союзниками - Шольц

Німеччина може передати Україні танки Leopard лише за умови координації своїх дій із партнерами, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на заході Соціал-демократичної партії (СДПН), присвяченому майбутнім земельним виборам.

Як передає Reuters, Шольц сказав, що західні союзники нібито "витратили довгий час на підготовку, обговорення та організацію з цього питання". І він, як і раніше, переконаний у необхідності координувати постачання зброї в Україну із союзниками.

"Німеччина не піде на це (передачу танків Leopard Україні - ред.) сама. Німеччина завжди залишатиметься єдиною зі своїми друзями та союзниками", - заявив Шольц.

 

Теги: #німеччина #шольц_олаф

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