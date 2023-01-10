Франція та Польща наполягають на наданні Німеччиною танків Leopard Україні

Франція та Польща підштовхують Німеччину до оснащення Києва танками Leopard, повідомляє Politico з посиланням на обізнані джерела.

Як заявив виданню французький чиновник, Париж чинить тиск на Німеччину, сподіваючись добитися від Берліна угоди про відправку танків Leopard до України напередодні франко-німецького саміту 22 січня.

Зазначається, що аналогічний тиск походить від Польщі, яка хоче сформувати широку коаліцію серед західних партнерів, щоби спільно передати танки Leopard Україні.

Видання нагадує, що минулого четверга канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден оголосили, що їхні країни відправлять бойові машини піхоти в Україну. Наголошується, що ця заява була зроблена наступного дня після того, як президент Франції Еммануель Макрон поспішив оголосити про постачання французьких бронемашин AMX-10.

Як зазначив у розмові з виданням французький чиновник, "метою" заяви Макрона "було порушити табу (на відправку західних танків в Україну – ІФ-У), щоби німці почали рухатися".

Крім того, співрозмовник газети повідомив, що Київ звернувся до Парижа із проханням направити в Україну французькі бойові танки Leclerc.

Однак французькі офіційні особи попереджають, що танки Leclerc більше не виробляються, що викликає питання щодо їх технічного обслуговування та забезпечення запасними частинами.

Проте Франція була б готова надати свої танки Leclerc союзникам із НАТО, які відправлять деякі зі своїх танків Leopard в Україну, щоб заповнити прогалини, сказав урядовець у Парижі.