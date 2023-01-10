Окупанти двічі за ніч обстріляли з "градів" та артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини

Окупанти двічі за ніч на вівторок із "градів" та артилерії обстріляли територію Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"9 годин тривоги та удари "Градами" та важкою артилерією... Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

Резніченко додав, що пошкоджено будинки та кафе. Наслідки з'ясовуються.