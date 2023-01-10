Ворог за добу завдав 94 удари по 4 ОТГ Сумської області

Минулої доби російські окупанти завдали 94 удари по 4 прикордонним громадам Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня ворог завдав 94 удари по Шалигінській, Краснопільській, Білопольській та Юнаківській громадам", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, Шалигінську громаду окупанти обстріляли з мінометів (10 прильотів) та зі ствольної артилерії (27 прильотів).

По Краснопільській громаді ворог вдарив із ствольної артилерії (12 прильотів) та з реактивної системи залпового вогню (23 прильоти). Також ворог скинув дві вибухівки із квадрокоптера.

У Білопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл з території Росії (12 прильотів).

По Юнаківській громаді противник вів мінометний вогонь (8 прильотів).

"У всіх випадках – без жертв і постраждалих", – наголосив Живицький.