Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту із 40 супутниками OneWeb

Ракета Falcon 9 у вівторок стартувала на орбіту з черговою партією із 40 британських супутників зв'язку OneWeb, повідомила американська компанія-розробник носія SpaceX.

Запуск було здійснено у понеділок о 23:50 за часом Східного узбережжя США (у вівторок о 06:50 за Києвом) із 40-го стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді.

Приблизно через 1,5 години після старту всі 40 супутників, кожен вагою близько 150 кг будуть виведені на низьку навколоземну орбіту висотою 600 км, а потім за допомогою своїх іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту заввишки 1200 км.

Вони поповнять орбітальне угруповання OneWeb, яке вже складається із 502 супутників. Загалом планується угруповання у складі 648 апаратів.

Тим часом перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовувався для запусків вже вдруге, приблизно за вісім хвилин після старту має здійснити керовану вертикальну посадку на майданчик Z-1 на космодромі на мисі Канаверал.

Це вже другий запуск супутників OneWeb компанією SpaceX. Перший був здійснений на початку грудня 2022 року. Апарати призначені для забезпечення споживачів широкосмуговим інтернетом за допомогою технологій мобільного супутникового зв'язку.

За даними британської компанії, нова партія супутників дозволить розширити охоплення території США, Європи та більшої частини Близького Сходу й Азії.

Із 2019 року, коли запустили перші супутники OneWeb, вони виводилися на орбіту за допомогою російських ракет "Союз". 24 лютого 2022 року в США та Євросоюзі повідомили про запровадження санкцій щодо російської космічної галузі. У відповідь на санкції, колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін оголосив про припинення запусків ракет "Союз" із космодрому Куру у Французькій Гвіані та відкликання звідти російських фахівців.

4 березня минулого року він доручив припинити підготовку на Байконурі до запуску ракети "Союз-2.1б" із супутниками OneWeb. За його словами, рішення було ухвалено виходячи з того, що компанія OneWeb не підкорилася російським вимогам надати необхідну інформацію про використання або невикористання системи у військових цілях на користь Пентагону та військових відомств країн-членів НАТО.

У подальшому британська компанія уклала угоди про запуск своїх супутників з SpaceX і комерційним підприємством Індійської організації космічних досліджень (ISRO) NewSpace India.