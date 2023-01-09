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19:06 09.01.2023

Постійний представник Швеції при ЄС підтвердив, що саміт Україна - Євросоюз відбудеться у Києві 3 лютого

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Постійний представник Швеції при ЄС підтвердив, що саміт Україна - Євросоюз відбудеться у Києві 3 лютого

Саміт Україна - Євросоюз відбудеться у Києві - це офіційно підтвердила Швеція, яка головує в ЄС, повідомляє DW. Раніше було підтверджено дату майбутнього саміту - 3 лютого.

Стокгольм має намір сприяти "сильному бажанню" Києва наблизитись до членства в ЄС. Про це йтиметься, зокрема, під час саміту Україна - ЄС, передає DW слова постійного представника Швеції при ЄС Ларса Даніельсона.

Даніельсон також повідомив журналістам, що "Україна та воєнна агресія проти України домінуватиме над усім, що робитиме Швеція під час головування" в ЄС. За його словами, Євросоюз уже зробив багато для підтримки України, "проте треба робити більше, щоб процес підтримки - гуманітарної, фінансової, військової - не припинявся".

Дипломат заявив, що Швеція займатиметься пошуком можливості для притягнення до відповідальності тих, хто скоїв воєнні злочини в Україні, та використання заморожених російських активів для відновлення української інфраструктури та економіки.

 

Теги: #саміт #україна_єс

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