Сили оборони завдали ударів по 18 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала 17 ударів по районах зосередження російських окупантів і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога за минулу добу, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

Крім того, за минулу добу підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили один пункт управління та один район зосередження живої сили окупантів.

Як повідомляється, до міської лікарні окупованого Лисичанська Луганської області лише за перший тиждень поточного року було доставлено до 300 поранених військових російських окупаційних військ.