Події

17:45 09.01.2023

Волонтери Краматорської міської організації Товариства Червоного Хреста України з початку війни евакуювали понад тисячу людей

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Волонтери Краматорської міської організації Товариства Червоного Хреста України з початку війни евакуювали понад тисячу людей

Волонтери Краматорської міської організації Товариства Червоного Хреста України з початку війни евакуювали понад 1 000 людей.

Як повідомило Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) на своїй офіційній сторінці у фейсбуці, волонтери також доставили 25 000 продуктових наборів, роздали понад 10 000 теплих речей, 5 000 предметів гігієни, 200 засобів пересування для людей з інвалідністю, надали 65 одиноким людям похилого віку догляд вдома, а 1 500 сім'ям із дітьми передали їжу, підгузки та інші необхідні речі.

З початку збройної агресії Російської Федерації проти України волонтери Краматорської міськорганізації ТЧХУ забезпечили лікарні побутовою технікою, генераторами та понад 5 тоннами ліків, надали психологічну допомогу більше ніж 5 000 осіб.

"Попри всі труднощі, небезпеку та ризики для життя, волонтери продовжують щодня допомагати на місці тим, хто цього більше потребує!" - йдеться у повідомленні ТЧХУ.

Перший осередок Червоного Хреста на території України з'явився у 1867 році в Сімферополі, другий - у грудні того самого року в Кам'янці-Подільському. Як незалежне національне товариство Український Червоний Хрест почав працювати після установчого з'їзду у квітні 1918 року у Києві. Однак на той час товариству не вдалося досягти міжнародного визнання своєї незалежності й вже у 1923-1925 роках Український Червоний Хрест офіційно увійшов до складу Союзу Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця СРСР. Більше ніж через рік після розпаду СРСР (1992 р.) президент видає указ "Про Товариство Червоного Хреста України", згідно з яким ТЧХУ є єдиним в Україні національним Товариством Червоного Хреста, а основне його завдання - сприяння органам державної влади України у їх діяльності гуманітарної сфери. У 1993 році товариство отримало офіційне визнання Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві та стало повноправним членом Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Правовий статус та правові основи діяльності ТЧХУ регулює закон "Про Товариство Червоного Хреста України", ухвалений Верховною Радою у 2002 році.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

https://redcross.org.ua/about-urcs/history/

 

Теги: #краматорськ #тчху #червоний_хрест_україни

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