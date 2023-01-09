Німеччина не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну - прессекретар уряду

Наразі Німеччина не має планів щодо відправлення танків Leopard 2 в Україну, заявив представник уряду на брифінгу в понеділок.

Минулого тижня Німеччина оголосила, що направляє до Києва бойові машини Marder, відповідаючи на заклики надати більше важкого озброєння для відбиття російської агресії.

Reuters із посиланням на заяву німецького міністра економіки Роберта Габека повідомляло, що Німеччина не може виключати постачання танків Leopard, важчих за бойові машини Marders, для підтримки українських Збройних сил у майбутньому.