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15:57 09.01.2023

Товариство Червоного Хреста України в Одесі передало гумдопомогу для внутрішньо переміщених осіб

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Товариство Червоного Хреста України в Одесі передало гумдопомогу для внутрішньо переміщених осіб

Товариство Червоного Хреста України в Одесі передало гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці товариства.

Гуманітарну допомогу (ковдри, предмети гігієни, продукти харчування), передану волонтерами загону швидкого реагування ТЧХУ Одеської області та Одеської облорганізації ТЧХУ, міська рада поширить серед транзитних пунктів для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Теги: #червоний_хрест #тчху #червоний_хрест_україни

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