Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, загинула одна людина, ще одна поранена – голова ОВА

Російські окупанти в понеділок вкотре обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, унаслідок чого загинула одна особа, ще одна дістала поранення, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Сьогодні ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста. Цим обстрілом рашисти відібрали життя однієї людини, ще одна жінка дістала наскрізне поранення уламками російських снарядів", - написав Янушевич у телеграм-каналі.

Він уточнив, що зараз за життя пораненої жінки борються лікарі.