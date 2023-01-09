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13:55 09.01.2023

На Львівщині керівника комунального підприємства затримали на хабарі - прокуратура

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На Львівщині керівника комунального підприємства затримали на хабарі - прокуратура

 Керівника одного з комунальних підприємств Львівської області затримали під час одержання неправомірної вигоди в 46 тис. грн, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва прокуратури затримали та повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств Львівської області за фактом вимагання і отримання неправомірної вигоди", - зазначено в повідомленні.

За даними прокуратури, керівника підприємства затримали під час одержання хабара.

За даними слідства, керівник вимагав неправомірну вигоду за надання послуг із виконання земельних робіт з використанням спецтехніки комунального підприємства, але без здійснення офіційної оплати та підписання належних договорів.

Як зазначено в повідомленні прокуратури, вартість такої послуги перевищувала 46 тис. грн.

Досудове слідство проводить слідче управління ГУ Нацполіції у Львівській області за матеріалами УСБУ у Львівській області.

Теги: #прокуратура #корупція #львівська_область

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