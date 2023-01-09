Події

12:50 09.01.2023

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Шевченковому збільшилася до двох осіб

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Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Шевченковому збільшилася до двох осіб

Ще одна жінка загинула внаслідок ракетного удару, завданого окупантами в понеділок уранці по ринку в Шевченковому, отже, загальна кількість загиблих збільшилася до двох, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по смт Шевченкове загинуло двоє людей. Жінки 50 та 60 років. Ще п’ятеро осіб отримали поранення. Серед них – дитина!" - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За інформацією пресслужби ХОВА, одна загибла – власниця м'ясного магазину, друга – покупчиня, яка прийшла на ринок.

Як повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури, за фактом ракетного удару, завданого окупантами С-300, які було випущено з території Бєлгородської області, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

 

Теги: #харківська_область

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