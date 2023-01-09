Події

12:47 09.01.2023

Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Північної Македонії

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Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Північної Македонії

Президент України Володимир Зеленський обговорив подальшу співпрацю з прем'єр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським.

"Провів предметну розмову з прем'єр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським на початку головування Північної Македонії в ОБСЄ. Обговорили ризики ескалації на фронті, подальшу оборонну співпрацю та поглиблення двосторонніх відносин між нашими країнами", - написав він у понеділок у твіттері.

 

Теги: #зеленський #північна_македонія

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