Події

09:30 09.01.2023

У Соледарі тривають жорстокі бої, за добу 22 бойові зіткнення - спікер Східного угруповання ЗСУ

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У Соледарі тривають жорстокі бої, за добу 22 бойові зіткнення - спікер Східного угруповання ЗСУ

За добу на Соледарському напрямку ворог здійснив 106 обстрілів, сталися 22 бойові зіткнення, повідомив спікер Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Там (у Соледарі - ІФ-У) відбуваються жорстокі бої. 106 обстрілів на цьому напрямку здійснив ворог за добу, 22 бойові зіткнення сталося. Безпосередньо застосовуються заходи для того, щоб ворог не міг просунутися далі, завдаються системні удари з нашого боку", - сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок уранці.

Спікер нагадав, що командування виділило додаткові сили та засоби на цьому напрямку, й наразі робиться все, щоб покращити там оперативну обстановку.

"Соледар на постійному контролі. Я думаю, що спільними зусиллями вдасться стабілізувати обстановку", - заявив він.

Також він зазначив, що морозна погода дасть змогу використовувати важку техніку - танки, БМП, БТР - отже, будуть можливі контрнаступальні дії.

"Яка сторона краще підготується, підготує свою техніку до зимового етапу експлуатації, підготує особовий склад, розробить кращі тактичні плани - та матиме перевагу", - сказав Череватий.

Він наголосив, що, як свідчать попередні операції, українські сили завжди намагалися підготуватися краще за ворога.

Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди буде перекинуто додаткові сили.

Теги: #бої #соледар

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