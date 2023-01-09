Події

08:08 09.01.2023

Для підтримки військової дисципліни росіяни вдаються до розстрілів

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Для підтримки військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи росгвардії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці в неділю.

"Так стало відомо, що 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля, було розстріляно 6 осіб, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України", - інформує Генштаб.

Крім того, Генштаб повідомляє про чергову інформаційну спецоперацію противника. За даними українських військових, росіяни з метою дискредитації українського військового керівництва поширюють дезінформацію щодо підготовки вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені російські загарбники.

 

 

 

Теги: #рф #розстріл #дисципліна

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