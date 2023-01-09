Для підтримки військової дисципліни росіяни вдаються до розстрілів

Для підтримки військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи росгвардії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці в неділю.

"Так стало відомо, що 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля, було розстріляно 6 осіб, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України", - інформує Генштаб.

Крім того, Генштаб повідомляє про чергову інформаційну спецоперацію противника. За даними українських військових, росіяни з метою дискредитації українського військового керівництва поширюють дезінформацію щодо підготовки вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені російські загарбники.