Мінськ і Москва проведуть навчання авіапідрозділів у другій половині січня у Білорусі

Спільне авіаційне навчання Білорусі та Росії відбудеться у другій половині січня, повідомила у неділю пресслужба білоруського Міноборони.

"З 16 січня до 1 лютого 2023 року пройде спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами збройних сил республіки Білорусь та РФ, що входять до складу авіаційного компоненту РУВ(с)", - йдеться у повідомленні.

8 січня до Білорусі прибула російська авіаційна складова.

"Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил Білорусі", - повідомили у Міноборони.