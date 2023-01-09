Події

07:55 09.01.2023

Мінськ і Москва проведуть навчання авіапідрозділів у другій половині січня у Білорусі

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Спільне авіаційне навчання Білорусі та Росії відбудеться у другій половині січня, повідомила у неділю пресслужба білоруського Міноборони.

"З 16 січня до 1 лютого 2023 року пройде спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами збройних сил республіки Білорусь та РФ, що входять до складу авіаційного компоненту РУВ(с)", - йдеться у повідомленні.

8 січня до Білорусі прибула російська авіаційна складова.

"Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил Білорусі", - повідомили у Міноборони.

 

 

Теги: #навчання #росія #білорусь #авіація

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