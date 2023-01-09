США засуджують масові заворушення, що відбуваються у Бразилії

США засуджують масові заворушення, які відбуваються в Бразилії, заявив державний секретар Ентоні Блінкен.

"Ми засуджуємо сьогоднішні напади на президентське крісло, Конгрес і Верховний суд Бразилії. Використання насильства для нападу на демократичні інститути завжди неприйнятне. Ми приєднуємося до (президента – ІФ-У) Лула да Сілва із закликом до негайного припинення цих дій", - заяві Блінкена.

Також новий уряд Бразилії підтримав високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Я вражений сьогоднішніми актами насильства та незаконною окупацією урядового кварталу Бразиліа войовничими екстремістами. Повна підтримка Лула да Сілва та його уряду, Конгресу та Федерального Верховного суду", - написав Боррель у мікроблозі Твіттер, зазначивши, що "бразильська демократія переможе.

Як повідомлялося, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розпорядився підключити федеральні сили до відновлення порядку в столиці країни, де демонстранти увірвалися до низки урядових будівель.