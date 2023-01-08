Події

23:05 08.01.2023

Німеччина не відкидає постачання в Україну танків Leopard - міністр економіки

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Німеччина не може виключати постачання танків Leopard, більш важких бойових машин, ніж Marders, для підтримки українських Збройних сил у майбутньому, передає видання Reuters з посиланням на заяву німецького міністра економіки Роберта Хабека.

"Звичайно, це не можна виключати", - сказав Хабек у неділю ввечері.

Його коментарі з'явилися через кілька днів після того, як Німеччина заявила, що хоче поставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder, Сполучені Штати – бойові машини Bradley, Франція – AMX-10 RC. 

Теги: #україна #німеччина #leopard_2

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