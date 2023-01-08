Події

23:03 08.01.2023

Соледар тримається - туди перекинуть додаткові сили

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Соледар тримається - туди перекинуть додаткові сили

Соледар тримається, хоча там більше руйнувань, ніж у Бахмуті і там тяжко, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Ситуація на передовій за перший тиждень року не зазнала суттєвих змін. Продовжуються важкі бої на Луганщині та Донеччині – кожна гаряча точка на цих напрямках добре відома", - сказав він.

"Бахмут тримається незважаючи ні на що. І хоча більша частина міста зруйнована російськими ударами, наші воїни відбивають постійні спроби наступів. Соледар тримається. Хоча там ще більше руйнувань і дуже важко... Немає такого клаптика землі у цих двох міст, на якому не віддав би своє життя окупант за шалені ідеї господарів російського режиму", - зазначив президент.

За його словами, "сьогодні командувач напрямком генерал Сирський об'їхав війська, що обороняються. на підступах до Бахмута і Соледара. Він відзначив бійців нагородами за стійкість. На місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Зокрема, перекидання додаткових підрозділів. і посилення вогню по окупантам".

Теги: #президент #україна #обстановка #донецька

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