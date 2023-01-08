Зеленський подякував підрозділам, що поповнюють обмінний фонд

Президент України Володимир Зеленський подякував підрозділам, які беруть у полон ворогів та поповнюють обмінний фонд.

"Особливо дякую всім нашим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд. Кожен, хто бере в полон ворога, на нашій землі, дає можливість повернути свободу комусь із українців", - сказав він у відеозверненні в неділю.

За його словами, команда, яка працює над звільненням, "працює без перерви".

"Сьогодні я хочу вкотре подякувати – Буданову, Єрмаку, Малюку, Лубинцю та іншим, - сказав він.

Він нагадав, що у неділю відбулося перше цього року визволення українських військовослужбовців із полону. "50 українців повернулися додому – 33 офіцери, 17 – рядові та сержанти. Серед них – захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя, півдня країни, бійці армії, Нацгвардії, тероборони, ВМС, прикордонників", - сказав він.