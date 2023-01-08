Росіяни обстріляли Миропільську громаду, пошкоджено 5 будинків та ферму

Російські окупаційні війська у другій половині дня обстріляли Миропільську громаду Сумської області: пошкоджено 5 будинків та ферму, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму телеграм-каналі у неділю.

"Росіяни сьогодні після обіду обстріляли з артилерії село Миропілля. Було 20 прильотів із САУ, пошкоджено 5 будинків та місцева ферма", - написав Живицький.

За його словами, влітку 2022 року росіяни вже били по цьому господарству, внаслідок чого згоріли всі запаси сіна для худоби.