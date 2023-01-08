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15:27 08.01.2023

За минулу добу ворог завдав 9 ракетних та 3 авіаційні удари - Генштаб ЗСУ

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За минулу добу ворог завдав 9 ракетних та 3 авіаційні удари - Генштаб ЗСУ

За минулу добу окупанти завдали 9 ракетних і 3 авіаційні удари, здійснили 40 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Незважаючи на оголошений російськими окупантами так званий “режим припинення вогню”, протягом минулої доби, противник завдав 9 ракетних, 3 авіаційних удари та здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення", - йлеться в зведенні, опублікованому на Фейсбук в неділю вранці.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Стариця та Дворічна Харківської області, а також застосував ударний БПЛА біля Олександрівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках з артилерії обстріляно райони Іванівки, Стельмахівки, М’ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вороже вогневе ураження потрапили Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляні Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Велика Новосілка, Золота Нива і Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Антонівки, Чарівного, Дорожнянки, Інженерного, Білогір’я, Олексіївки, Малих Щербаків, Степового та Кам’янського Запорізької області.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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