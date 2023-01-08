Китай після трьох років обмежень через COVID-19 почав відкривати кордони для туристів

Китайська влада в неділю почала скасовувати обмеження під час перетину кордонів КНР, які діяли з початку пандемії COVID-19, повідомляє Bloomberg.

Так, з 8 січня особам, які прибувають до Китаю, більше не потрібно буде йти на карантин після приїзду в країну. Однак за 48 годин до прибуття їм необхідно буде отримати негативний результат тесту на COVID-19 і пред'явити його в КНР.

У неділю китайська влада також почала видавати звичайні візи та дозволи на тимчасове проживання для іноземців. Водночас жителі материкового Китаю знову можуть отримувати закордонні паспорти і туристичні візи.

Однак, зазначає в свою чергу Associated Press, поки що можна очікувати лише дуже обмеженого відновлення міжнародного авіасполучення Китаю.

Також у неділю влада відновила пасажирське сполучення сухопутними і морськими маршрутами між материковою частиною КНР і спеціальним адміністративним районом Гонконг. Однак мандрівникам знадобляться негативні результати тестів на COVID-19 за 48 годин до поїздки. Також уряд запровадив обмеження на щоденну кількість людей, які можуть переміщатися між материковим Китаєм і Гонконгом.

Скасування багатьох обмежень на поїздки набуло чинності після того, як напередодні в Китаї розпочався щорічний 40-денний період подорожей, приурочений до місячного Нового року, який цього разу припадає на 22 січня 2023 року. У цей час у Китаї відбувається найбільша в світі щорічна міграція населення, яке роз'їжджається по рідних місцях або подорожує по країні з родичами.

З 2020 року Китай дотримувався політики "нульової терпимості" до COVID-19, що означало застосування таких заходів, як локдауни і обов'язковий карантин для тих, хто вступав в контакт з інфікованими людьми. У цей час китайська економіка показувала найнижчі темпи зростання майже за п'ятдесят років. Однак у грудні влада Китаю скасувала низку обмежень, запроваджених для стримування поширення вірусу, що викликало різкий стрибок захворювань і випадків летального результату.

США, Велика Британія, Індія, Японія, Італія, Іспанія, Канада, Австралія, Німеччина і Швеція оголосили про запровадження деяких обмежувальних заходів щодо мандрівників із Китаю на тлі хвилі COVID-19. Зокрема, вони ухвалили рішення вимагати від усіх осіб, які прибувають з КНР, пред'являти негативний тест на COVID-19.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, за весь час пандемії в КНР діагностували приблизно 482 тис. випадків коронавірусу і 5,2 тис. летальних випадків від наслідків зараження.