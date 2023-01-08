Події

14:23 08.01.2023

Китай після трьох років обмежень через COVID-19 почав відкривати кордони для туристів

2 хв читати
Китай після трьох років обмежень через COVID-19 почав відкривати кордони для туристів

Китайська влада в неділю почала скасовувати обмеження під час перетину кордонів КНР, які діяли з початку пандемії COVID-19, повідомляє Bloomberg.

Так, з 8 січня особам, які прибувають до Китаю, більше не потрібно буде йти на карантин після приїзду в країну. Однак за 48 годин до прибуття їм необхідно буде отримати негативний результат тесту на COVID-19 і пред'явити його в КНР.

У неділю китайська влада також почала видавати звичайні візи та дозволи на тимчасове проживання для іноземців. Водночас жителі материкового Китаю знову можуть отримувати закордонні паспорти і туристичні візи.

Однак, зазначає в свою чергу Associated Press, поки що можна очікувати лише дуже обмеженого відновлення міжнародного авіасполучення Китаю.

Також у неділю влада відновила пасажирське сполучення сухопутними і морськими маршрутами між материковою частиною КНР і спеціальним адміністративним районом Гонконг. Однак мандрівникам знадобляться негативні результати тестів на COVID-19 за 48 годин до поїздки. Також уряд запровадив обмеження на щоденну кількість людей, які можуть переміщатися між материковим Китаєм і Гонконгом.

Скасування багатьох обмежень на поїздки набуло чинності після того, як напередодні в Китаї розпочався щорічний 40-денний період подорожей, приурочений до місячного Нового року, який цього разу припадає на 22 січня 2023 року. У цей час у Китаї відбувається найбільша в світі щорічна міграція населення, яке роз'їжджається по рідних місцях або подорожує по країні з родичами.

З 2020 року Китай дотримувався політики "нульової терпимості" до COVID-19, що означало застосування таких заходів, як локдауни і обов'язковий карантин для тих, хто вступав в контакт з інфікованими людьми. У цей час китайська економіка показувала найнижчі темпи зростання майже за п'ятдесят років. Однак у грудні влада Китаю скасувала низку обмежень, запроваджених для стримування поширення вірусу, що викликало різкий стрибок захворювань і випадків летального результату.

США, Велика Британія, Індія, Японія, Італія, Іспанія, Канада, Австралія, Німеччина і Швеція оголосили про запровадження деяких обмежувальних заходів щодо мандрівників із Китаю на тлі хвилі COVID-19. Зокрема, вони ухвалили рішення вимагати від усіх осіб, які прибувають з КНР, пред'являти негативний тест на COVID-19.

За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, за весь час пандемії в КНР діагностували приблизно 482 тис. випадків коронавірусу і 5,2 тис. летальних випадків від наслідків зараження.

Теги: #китай #covid_19

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:04 01.01.2023
Австралія та Канада зобов'язали всіх туристів з Китаю пред'являти негативний тест на COVID-19

Австралія та Канада зобов'язали всіх туристів з Китаю пред'являти негативний тест на COVID-19

13:14 31.12.2022
Сі Цзіньпін привітав Зеленського з Новим роком

Сі Цзіньпін привітав Зеленського з Новим роком

07:24 31.12.2022
Пасажири з КНР тепер мають надавати негативні тести на COVID-19 для відвідування Великої Британії та Франції

Пасажири з КНР тепер мають надавати негативні тести на COVID-19 для відвідування Великої Британії та Франції

16:27 29.12.2022
У ЄС обговорюють координацію дій країн Союзу у зв'язку із хвилею заражень COVID-19 у Китаї

У ЄС обговорюють координацію дій країн Союзу у зв'язку із хвилею заражень COVID-19 у Китаї

07:50 29.12.2022
Велика Британія розгляне можливість запровадження обов'язкового тестування на COVID-19 для тих, хто приїжджає з Китаю

Велика Британія розгляне можливість запровадження обов'язкового тестування на COVID-19 для тих, хто приїжджає з Китаю

06:48 29.12.2022
США та Італія вимагатимуть від тих, хто прибуває з КНР, складати тести на COVID-19

США та Італія вимагатимуть від тих, хто прибуває з КНР, складати тести на COVID-19

21:12 26.12.2022
У Китаї пом'якшать із 8 січня антиковідні обмеження

У Китаї пом'якшать із 8 січня антиковідні обмеження

07:11 26.12.2022
Більшість китайців вважають, що розвиток відносин із РФ має бути пріоритетом зовнішньої політики КНР

Більшість китайців вважають, що розвиток відносин із РФ має бути пріоритетом зовнішньої політики КНР

20:02 25.12.2022
Китай у 2023 році поглиблюватиме співпрацю з Росією

Китай у 2023 році поглиблюватиме співпрацю з Росією

16:53 25.12.2022
Війська Китаю провели маневри в морі і в повітряному просторі біля Тайваню

Війська Китаю провели маневри в морі і в повітряному просторі біля Тайваню

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З полону повернули ще 50 українців в результаті чергового обміну - Єрмак

За добу ЗСУ знищили близько 430 осіб особового складу агресора, 3 танки - Генштаб

Окупанти обстріляли Запоріжжя касетними боєприпасами, пошкоджено складські та допоміжні приміщення - голова ОВА

У Соледарі зараз дуже важко - Маляр

Зеленський: ми повинні забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну і безпеку всім поколінням українців після її завершення

ОСТАННЄ

Прем'єр Швеції відкинув можливість виконання всіх умов Анкари для вступу його країни в НАТО

СБУ попереджає про антитерористичні контрдиверсійні заходи у Харкові

У Херсон доставили 7 генераторів, куплених коштом МЗС ФРН - Янушевич

З полону повернули ще 50 українців в результаті чергового обміну - Єрмак

За минулу добу ворог завдав 9 ракетних та 3 авіаційні удари - Генштаб ЗСУ

Населення північного заходу Австралії зіткнулося з найсильнішою повінню

За добу ЗСУ знищили близько 430 осіб особового складу агресора, 3 танки - Генштаб

За минулу добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинув мирний житель - голова ОВА

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг та дощ

Окупанти обстріляли Запоріжжя касетними боєприпасами, пошкоджено складські та допоміжні приміщення - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА