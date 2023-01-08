15 цивільних об'єктів на Донеччині були зруйновані або пошкоджені внаслідок обстрілів російських окупантів - Нацполіція

15 цивільних об'єктів у Донецькій області, серед яких житлові будинки, навчальні заклади та завод, були зруйновані або пошкоджені внаслідок обстрілів, скоєних російськими окупантами протягом минулої доби, повідомляє Національна поліція України.

"За добу окупаційні війська Росії завдали 15 ударів, вбили і поранили мирних жителів. Ворог атакував міста Авдіївка, Курахове, Бахмут, Торецьк, Костянтинівка, Соледар, Краматорськ, смт Курахівка, села Карлівка, Вовченка. Окупанти вели вогонь із ЗРК "С-300" та артилерії. Зруйновано та пошкоджено 15 цивільних об'єктів – 5 житлових будинків, освітні заклади, завод, господарське приміщення, автомобілі", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Уточнюється, що три ракети С-300 загарбники спрямували на північ Донеччини - одна з них влучили на територію заводу в Костянтинівці, дві інші завдали удару по Краматорську, де постраждали 2 навчальних заклади та 1 багатоквартирний будинок.

Крім того, повідомляється, що внаслідок артилерійських обстрілів є загиблий і поранені в Бахмуті, ще один травмований - в Соледарі.

"За допомогою поліції евакуйовано ще 30 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 34 720 осіб, серед них 5125 – діти, 2005 – люди з інвалідністю", - підсумували в поліції.