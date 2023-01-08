Російські загарбники обстріляли Сумщину з САУ, зафіксовано 26 прильотів - Живицький

Російські окупанти в ніч на неділю обстріляли Зноб-Новгородську громаду (Сумська обл.) із самохідних артилерійських установок, унаслідок чого було зафіксовано 26 прильотів, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"8 січня 2023 року. Ніч у Сумській області минула без обстрілів. Але близько опівночі, 7 січня, росіяни з САУ вдарили по Зноб-Новгородській громаді. Було 26 прильотів", - написав Живицький у телеграм-каналі в неділю вранці.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа на території місцевого підприємства. При цьому, люди не постраждали.