Унаслідок збройної агресії РФ проти України за минулу добу загинули 2 цивільних, ще 9 дістали поранень - К.Тимошенко

Унаслідок збройної агресії РФ проти України за останню добу загинули 2 мирних українців, ще 9 дістали поранення, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Жертви серед цивільного населення унаслідок збройної агресії РФ за 07.01.2023 (станом на 09:00 08.01.2023): Донецька область – 1 загиблий, 8 поранених; Харківська область - 1 загиблий; Херсонська область - 1 поранений", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі Тимошенко в неділю.