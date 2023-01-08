Події

13:25 08.01.2023

Унаслідок збройної агресії РФ проти України за минулу добу загинули 2 цивільних, ще 9 дістали поранень - К.Тимошенко

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Унаслідок збройної агресії РФ проти України за минулу добу загинули 2 цивільних, ще 9 дістали поранень - К.Тимошенко

Унаслідок збройної агресії РФ проти України за останню добу загинули 2 мирних українців, ще 9 дістали поранення, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Жертви серед цивільного населення унаслідок збройної агресії РФ за 07.01.2023 (станом на 09:00 08.01.2023): Донецька область – 1 загиблий, 8 поранених; Харківська область - 1 загиблий; Херсонська область - 1 поранений", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі Тимошенко в неділю.

 

Теги: #тимошенко #жертви #війна

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