Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України відбудеться 20 січня

Найближче засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 січня 2023 року, повідомляється на сайті Міністерства оборони Німеччини.

На своїй першій міжнародній телефонній конференції в новому році, яка відбулася в п'ятницю, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт поговорила з міністром оборони США Ллойдом Остіном, обговоривши серед іншого поточну військову ситуацію в Україні і те, як координувати подальшу військову підтримку оборони України в рамках підготовки до майбутнього засідання Контактної групи.

"Спільно і в тісній співпраці з нашими американськими союзниками ми робимо наступний крок у нашій підтримці України та її мужньому захисті від жорстокої агресивної війни Росії. Сьогодні я розмовляла зі своїм американським колегою, міністром оборони Ллойдом Остіном, про подальше посилення всебічної підтримки ППО Німеччини шляхом надання вогневої частини Patriot з комплектом боєприпасів", - сказала вона.

"Тепер ми поставимо вогневу установку Patriot на додачу до самохідної броньованої зенітно-артилерійської системи GEPARD і ультрасучасної системи ППО IRIS-t, наданої Німеччиною, яка вже використовується в Україні. Зокрема, у великих міських центрах цивільне населення буде краще захищене від безжальних ударів російської авіації. Це посилить пакет Patriot, який буде наданий Україні Сполученими Штатами", - додала Ламбрехт.

За її словами, сторони також обговорили поставки в Україну бойових машин піхоти. "Сполучені Штати поставлять бойові машини Bradley, Німеччина поставить до 40 БМП Marder від промисловості і, відповідно, із запасів Бундесверу. Боєприпаси для БМП спочатку будуть поставлятися із запасів Бундесверу. Їх доповнить запланована поставка нашими французькими союзниками броньованих розвідувальних машин. У поєднанні з приблизно 100 основними бойовими танками і БМП радянського виробництва, які ми надали разом з нашими союзниками, це значно зміцнить боєздатність Збройних сил України", - зазначила міністр.

За словами Ламбрехт, Німеччина також проведе необхідне навчання, а також поставить запасні частини і проведе технічне обслуговування як систем Patriot, так і Marder.