Події

13:05 07.01.2023

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України відбудеться 20 січня

2 хв читати
Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України відбудеться 20 січня

Найближче засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 січня 2023 року, повідомляється на сайті Міністерства оборони Німеччини.

На своїй першій міжнародній телефонній конференції в новому році, яка відбулася в п'ятницю, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт поговорила з міністром оборони США Ллойдом Остіном, обговоривши серед іншого поточну військову ситуацію в Україні і те, як координувати подальшу військову підтримку оборони України в рамках підготовки до майбутнього засідання Контактної групи.

"Спільно і в тісній співпраці з нашими американськими союзниками ми робимо наступний крок у нашій підтримці України та її мужньому захисті від жорстокої агресивної війни Росії. Сьогодні я розмовляла зі своїм американським колегою, міністром оборони Ллойдом Остіном, про подальше посилення всебічної підтримки ППО Німеччини шляхом надання вогневої частини Patriot з комплектом боєприпасів", - сказала вона.

"Тепер ми поставимо вогневу установку Patriot на додачу до самохідної броньованої зенітно-артилерійської системи GEPARD і ультрасучасної системи ППО IRIS-t, наданої Німеччиною, яка вже використовується в Україні. Зокрема, у великих міських центрах цивільне населення буде краще захищене від безжальних ударів російської авіації. Це посилить пакет Patriot, який буде наданий Україні Сполученими Штатами", - додала Ламбрехт.

За її словами, сторони також обговорили поставки в Україну бойових машин піхоти. "Сполучені Штати поставлять бойові машини Bradley, Німеччина поставить до 40 БМП Marder від промисловості і, відповідно, із запасів Бундесверу. Боєприпаси для БМП спочатку будуть поставлятися із запасів Бундесверу. Їх доповнить запланована поставка нашими французькими союзниками броньованих розвідувальних машин. У поєднанні з приблизно 100 основними бойовими танками і БМП радянського виробництва, які ми надали разом з нашими союзниками, це значно зміцнить боєздатність Збройних сил України", - зазначила міністр.

За словами Ламбрехт, Німеччина також проведе необхідне навчання, а також поставить запасні частини і проведе технічне обслуговування як систем Patriot, так і Marder.

Теги: #зустріч #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:31 02.01.2023
Лубінець планує в січні провести зустріч із Москальковою щодо звільнення з російського полону цивільних осіб

Лубінець планує в січні провести зустріч із Москальковою щодо звільнення з російського полону цивільних осіб

02:45 10.12.2022
Єрмак презентував послам G7 "формулу миру" Зеленського

Єрмак презентував послам G7 "формулу миру" Зеленського

13:37 06.12.2022
Шмигаль розраховує на проведення "фінансового Рамштайну" в першому кварталі 2023 року

Шмигаль розраховує на проведення "фінансового Рамштайну" в першому кварталі 2023 року

21:48 29.11.2022
Сигнали від відомих діячів культури мають вплив у світі - Зеленський на зустрічі з Джамалою

Сигнали від відомих діячів культури мають вплив у світі - Зеленський на зустрічі з Джамалою

20:26 29.11.2022
Глави МЗС країн G7+ обговорили ситуацію із критичною енергетичною інфраструктурою в Україні

Глави МЗС країн G7+ обговорили ситуацію із критичною енергетичною інфраструктурою в Україні

19:12 28.11.2022
Зеленський зустрівся із главами МЗС семи країн північної Європи

Зеленський зустрівся із главами МЗС семи країн північної Європи

07:17 23.11.2022
Блінкен і Столтенберг обговорили підготовку до зустрічі глав МЗС країн НАТО, включно з підтримкою України

Блінкен і Столтенберг обговорили підготовку до зустрічі глав МЗС країн НАТО, включно з підтримкою України

05:53 22.11.2022
Голова Нацбанку зібрав провідні банки на зустріч у Харкові

Голова Нацбанку зібрав провідні банки на зустріч у Харкові

19:34 18.11.2022
Певні результати переговорів щодо можливості закриття неба над Україною у зв'язку з падінням ракети РФ у Польщі ми побачимо на наступній зустрічі "Рамштайн"

Певні результати переговорів щодо можливості закриття неба над Україною у зв'язку з падінням ракети РФ у Польщі ми побачимо на наступній зустрічі "Рамштайн"

19:43 16.11.2022
Резніков: Захист неба України — наш пріоритет №1 і тема №1 на Ramstein-7

Резніков: Захист неба України — наш пріоритет №1 і тема №1 на Ramstein-7

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Соледар перебуває під контролем ЗСУ, там тривають важкі бої

За добу ЗСУ відбили атаки в районі 14 населених пунктів - Генштаб

За добу ворог втратив близько 490 осіб, 2 танки та 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

Предстоятель ПЦУ здійснює богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Лаври

США виділяють Україні пакет військової допомоги на $3 млрд - Білий дім

ОСТАННЄ

У РФ не відреагували на новий пакет військової допомоги США Україні, але продовжили критикувати Путіна за оголошене перемир'я - ISW

Соледар перебуває під контролем ЗСУ, там тривають важкі бої

Новопризначена посол України в Болгарії заперечує наявність у неї Telegram-каналу

Найближчими днями холоди прийдуть у більшість областей України, без опадів

Обстріли окупантів вночі забрали життя двох жителів Донецької області, 8 поранені

За добу ЗСУ відбили атаки в районі 14 населених пунктів - Генштаб

США домагатимуться від своїх союзників розширення військової допомоги Україні - Пентагон

За добу ворог втратив близько 490 осіб, 2 танки та 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

Над Каменським збито безпілотник окупантів - мер

Митрополит Епіфаній у Лаврі: ми не бажали цієї війни, але ворог підступно порушив мир і вторгся на нашу землю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА