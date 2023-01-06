Події

17:44 06.01.2023

Снігурівка та прилеглі села залишилися без електропостачання через пошкодження мережі деревом, яке зрубали невідомі – голова МВА

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Снігурівка та прилеглі села (Миколаївська обл.) у вечір п'ятниці залишилися без електропостачання через пошкодження мережі деревом, яке зрубали невідомі, розповів голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта журналістам "Суспільного Миколаїв".

"Поблизу с. Кобзарці в лісосмузі невідомі особи зрубали дерево та пошкодили електромережу. Це стало причиною того, що Снігурівка та навколишні села у Святвечір залишилися без світла", - наводять слова Кухти журналісти "Суспільного".

За словами голови МВА, ремонтні бригади вже працюють.

Теги: #енергетика #миколаївська_область

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