Снігурівка та прилеглі села залишилися без електропостачання через пошкодження мережі деревом, яке зрубали невідомі – голова МВА

Снігурівка та прилеглі села (Миколаївська обл.) у вечір п'ятниці залишилися без електропостачання через пошкодження мережі деревом, яке зрубали невідомі, розповів голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта журналістам "Суспільного Миколаїв".

"Поблизу с. Кобзарці в лісосмузі невідомі особи зрубали дерево та пошкодили електромережу. Це стало причиною того, що Снігурівка та навколишні села у Святвечір залишилися без світла", - наводять слова Кухти журналісти "Суспільного".

За словами голови МВА, ремонтні бригади вже працюють.