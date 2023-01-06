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17:35 06.01.2023

Посольство США привітало ПЦУ з річницею отримання томосу

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Посольство США привітало ПЦУ з річницею отримання томосу

 Посольство США в Україні привітало Православну церкву України з річницею отримання томосу про автокефалію.

"Вітаємо Православну церкву України з четвертою річницею отримання томосу про автокефалію! Українці завжди дорожили своїм правом жити й молитися так, як вони хочуть. Ми вшановуємо та підтримуємо вашу потужну рішучість бути вільними", - зазначається у повідомленні у твіттері.

Як повідомлялося, 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об'єднавчий собор, на якому було створено Православну церкву України, її очолив митрополит Київський та всієї України Епіфаній (Думенко).

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ, 6 січня вручив документ митрополиту Епіфанію.

Київську митрополію Української православної церкви (Православної церкви України) зареєстровано 30 січня 2019 року.

У січні ПЦУ було внесено до диптиху помісних церков на сайті Вселенського патріархату.

Джерело: https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1611379670913515521

Теги: #посольство_сша #томос #пцу

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