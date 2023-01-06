Події

13:05 06.01.2023

Росіянин перевищив термін перебування в Україні і, не бажаючи повертатися в РФ, розмалював паспорт українською символікою

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Прикордонники встановили в Київській області громадянина РФ, який розмалював свій паспорт українською національною символікою і заявив про небажання повертатися на батьківщину, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"На Київщині прикордонники виявили громадянина Росії, який перевищив термін перебування в Україні. У розмові чоловік розповів, що повертатися в Росію не бажає", - ідеться в повідомленні Держприкордонслужби в п'ятницю.

У повідомленні зазначається: "У своєму закордонному паспорті громадянин РФ намалював прапор України з написом "Україна понад усе". А графу "громадянство" взагалі закреслив".

Для подальшої перевірки прикордонники передали росіянина співробітникам Національної поліції України. 

Теги: #паспорт #росіянин

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