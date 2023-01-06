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10:34 06.01.2023

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські триколори та колишні склади окупантів

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СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські триколори та колишні склади окупантів

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях і виявила листівки заборонених проросійських партій, російські триколори та колишні склади окупантів, повідомляє СБУ в телеграм-каналі у п'ятницю.

"На території церков виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку", - зазначається в повідомленні.

У СБУ інформують, що в результаті слідчо-оперативних дій секретарю Кіровоградської єпархії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).

"Крім того, на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань РФ", - наголошується в повідомленні.

Українська спецслужба уточнює, що ці склади загарбники облаштували за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва.

"Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв’язку з представниками ФСБ. Під час звільнення Херсона клірик утік разом зі своїми російськими "кураторами" на лівий берег Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Також СБУ інформує, що в результаті обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявлено пропагандистські матеріали громадського об’єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук.

За інформацією спецслужби, в Дніпропетровській області співробітники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії.

"При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії "ОПЗЖ" та інших антиукраїнських матеріалів", - зазначається в повідомленні.

У СБУ звертають увагу на те, що всі виявлені докази направлено на експертизу. Після цього будуть вчинятися інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності.

Також спецслужба зазначає, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено в Конституції України.

Теги: #сбу #упц_мп

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