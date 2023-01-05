Резніков про посилення відповідальності для військових: У нас триває відкрита війна, стоїть питання виживання

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи зміни до законодавства про посилення відповідальності військовослужбовців, заявив, що питання невідворотності покарання й армійська дисципліна - це питання виживання не лише Збройних сил, а й усієї країни.

"Питання невідворотності покарання, дисципліна армійська - це питання виживання не просто Збройних сил, а усієї країни. Тому я довіряю нашому військовому командуванню і підтримую їх у цьому проханні", - сказав Резніков під час інтерв'ю для національного телемарафону.

За словами міністра, просили внести зміни до законодавства саме військові, командувачі, командири бригад, тому що "є проблеми в деяких ситуаціях із дисципліною, і цим користуються деякі люди".

"Це було дуже наполегливе, багатомісячне прохання і робота саме нашого військового командування. Я довіряю генералові Залужному, його Генштабу, його командувачам. І парламент відреагував на це тим, що ухвалив низку цих законопроєктів", - зазначив Резніков.

Міністр наголосив, що "міг би зрозуміти тих, хто обурений, якби зараз був мирний час".

"У нас сьогодні триває відкрита війна, стоїть питання виживання", - сказав він.

Як повідомлялося, 19 грудня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив на підтримку змін до законодавства про посилення відповідальності військовослужбовців і попросив президента України Володимира Зеленського підписати відповідний законопроєкт, схвалений Верховною Радою.

Верховна Рада на засіданні 13 грудня 270 голосами підтримала законопроєкт №8271 про посилення відповідальності за військові злочини, а також за невідкладне його підписання і направлення президентові України. Того самого дня його підписав спікер парламенту Русланом Стефанчуком і направив на підпис главі держави.

Законопроєкт, зокрема, унеможливлює звільнення військовослужбовців від покарання або призначення їм м'якшого покарання, ніж передбачено в чинному Кримінальному кодексі України (непокора; невиконання наказу; погроза або насильство стосовно начальника; самовільне залишення місця несення служби; дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю).

15 грудня на сайті глави держави було опубліковано петицію №22/173526-еп із закликом накласти вето на закон, яка за першу добу набрала 28 тис. підписів, що вище за необхідну кількість для розгляду її президентом.