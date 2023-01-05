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20:29 05.01.2023

Німеччина може передати Україні БМП Marder після надання Францією AMX-10 - ЗМІ

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Німеччина може передати Україні БМП Marder після надання Францією AMX-10 RC, пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung у четвер.
Як зазначає видання, в урядових колах говорять про "якісний крок" військової підтримки України. Рішення було ухвалено в тісній консультації з Францією і США. Поки що невідомо, скільки танків і коли буде поставлено.
За даними іншого німецького видання – Spiegel, у Міноборони Німеччини обговорюють постачання Мarder для України в кількості від 20 до 40 штук.
Spiegel зазначає, що постачання бронетехніки можуть відбутися швидко, оскільки це старі моделі, вони є в наявності, вже відремонтовані.
Глава оборонного комітету німецького бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтримала ідею передати Україні бойові машини піхоти Marder. Політик Вільної демократичної партії вже не вперше лобіює інтереси України в бундестагу.
"Нам слід зараз розпочати передислокацію бойової машини піхоти Marder в Україну й негайно почати навчання управління нею... Нам точно треба рухатися зараз", - зазначила Штрак-Циммерман.
Представниця німецького парламенту схвально висловилася про рішення Франції передати Україні танки на колесах. "Важливо, що наші західні партнери знову першими роблять крок, якого вони могли очікувати від нас", - заявила депутат.
Вона додала, що Marder є в достатній кількості на складах бундесверу, як і запчастин до них.

Теги: #україна #німеччина #бмп

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