Німеччина може передати Україні БМП Marder після надання Францією AMX-10 - ЗМІ

Німеччина може передати Україні БМП Marder після надання Францією AMX-10 RC, пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung у четвер.

Як зазначає видання, в урядових колах говорять про "якісний крок" військової підтримки України. Рішення було ухвалено в тісній консультації з Францією і США. Поки що невідомо, скільки танків і коли буде поставлено.

За даними іншого німецького видання – Spiegel, у Міноборони Німеччини обговорюють постачання Мarder для України в кількості від 20 до 40 штук.

Spiegel зазначає, що постачання бронетехніки можуть відбутися швидко, оскільки це старі моделі, вони є в наявності, вже відремонтовані.

Глава оборонного комітету німецького бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтримала ідею передати Україні бойові машини піхоти Marder. Політик Вільної демократичної партії вже не вперше лобіює інтереси України в бундестагу.

"Нам слід зараз розпочати передислокацію бойової машини піхоти Marder в Україну й негайно почати навчання управління нею... Нам точно треба рухатися зараз", - зазначила Штрак-Циммерман.

Представниця німецького парламенту схвально висловилася про рішення Франції передати Україні танки на колесах. "Важливо, що наші західні партнери знову першими роблять крок, якого вони могли очікувати від нас", - заявила депутат.

Вона додала, що Marder є в достатній кількості на складах бундесверу, як і запчастин до них.