Події

18:59 05.01.2023

Окупанти обмежують виїзд чоловіків призовного віку з РФ - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Окупанти обмежують виїзд чоловіків призовного віку з РФ - Генштаб ЗСУ

Військово-політичне керівництво РФ вживає заходів щодо недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується в січні.

"Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в четвер.

У зведенні зазначається, що для підтримки наступального потенціалу та поповнення втрат російські окупанти продовжують здійснювати заходи з мобілізації.

За даними Генштабу, на тимчасово окупованих і зайнятих територіях Луганської області триває примусова паспортизація населення. Банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорт РФ, ідеться у зведенні. 

Теги: #рф #обмеження #мобілізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 05.01.2023
Окупанти завдали 8 авіаударів по Україні та здійснили 10 обстрілів із РСЗВ за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали 8 авіаударів по Україні та здійснили 10 обстрілів із РСЗВ за добу - Генштаб ЗСУ

16:36 05.01.2023
РФ під словом "переговори" пропонує Україні та світові визнати її "право на захоплення чужих територій і масові вбивства" без юридичних наслідків - Подоляк

РФ під словом "переговори" пропонує Україні та світові визнати її "право на захоплення чужих територій і масові вбивства" без юридичних наслідків - Подоляк

10:05 05.01.2023
РФ все більше покладається на іранські дрони-камікадзе для руйнування критичної інфраструктури України, але, ймовірно, виснажила їх запас - ISW

РФ все більше покладається на іранські дрони-камікадзе для руйнування критичної інфраструктури України, але, ймовірно, виснажила їх запас - ISW

09:15 05.01.2023
За добу ворог втратив близько 810 осіб о/с, 3 танки, 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

За добу ворог втратив близько 810 осіб о/с, 3 танки, 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

13:40 04.01.2023
ГУР фіксує вже шостий випадок дестабілізації партизанами роботи російських залізниць у 2023 р.

ГУР фіксує вже шостий випадок дестабілізації партизанами роботи російських залізниць у 2023 р.

12:07 04.01.2023
Кулеба: Ми започаткували процес делегітимізації перебування РФ у Радбезі ООН, готуємося до наступних кроків

Кулеба: Ми започаткували процес делегітимізації перебування РФ у Радбезі ООН, готуємося до наступних кроків

10:13 04.01.2023
РФ використовує соціальні схеми для виправдання вивезення українських дітей на свою територію – ISW

РФ використовує соціальні схеми для виправдання вивезення українських дітей на свою територію – ISW

08:13 03.01.2023
Росіяни планують нову мобілізацію на окупованих територіях

Росіяни планують нову мобілізацію на окупованих територіях

07:39 03.01.2023
Генштаб підтвердив втрати окупантів внаслідок удару ЗСУ у Херсонській області

Генштаб підтвердив втрати окупантів внаслідок удару ЗСУ у Херсонській області

01:35 03.01.2023
Росіяни здійснили ракетний обстріл Дружківки Донецької області, поранено 2 особи

Росіяни здійснили ракетний обстріл Дружківки Донецької області, поранено 2 особи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу завдано ударів по 16 місцях скупчення окупантів, збито ворожі гелікоптер і літак - Генштаб ЗСУ

Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогню на всій лінії зіткнення в Україні на Різдво

Туреччина готова брати участь у реалізації української формули миру - Зеленський після розмови з Ердоганом

Російські окупанти обстріляли Берислав, унаслідок влучання снаряду в житловий будинок загинув 12-річний хлопець та його батьки

ДБР: На Одеській митниці без хабарів не пропускали в Україну навіть генератори

ОСТАННЄ

Зеленський поінформував прем'єра Іспанії Санчеса про ситуацію на фронті й оборонні потреби України

У Закарпатті побудують три криті льодові майданчики для хокею

Потужний шторм обрушився на Каліфорнію, майже 200 тис. будинків залишилися без електрики, є жертви

За добу завдано ударів по 16 місцях скупчення окупантів, збито ворожі гелікоптер і літак - Генштаб ЗСУ

Не треба реагувати на маніпулятивні ініціативи керівництва РФ - Подоляк про вказівку Путіна щодо "різдвяного перемир'я"

Ідея створення зони безпеки навколо захопленої РФ Запорізької АЕС нереалістична - глава "Енергоатому"

Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогню на всій лінії зіткнення в Україні на Різдво

Зеленський і президент Латвії домовилися продовжувати співпрацю для посилення обороноздатності України

Порошенко: Лавра має бути духовним центром української Церкви, а не центром псевдорелігійної структури країни-агресора

Зеленський обговорив з Ердоганом питання ЗАЕС, обміну полоненими та "зернового коридору"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА