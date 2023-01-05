Окупанти обмежують виїзд чоловіків призовного віку з РФ - Генштаб ЗСУ

Військово-політичне керівництво РФ вживає заходів щодо недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується в січні.

"Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в четвер.

У зведенні зазначається, що для підтримки наступального потенціалу та поповнення втрат російські окупанти продовжують здійснювати заходи з мобілізації.

За даними Генштабу, на тимчасово окупованих і зайнятих територіях Луганської області триває примусова паспортизація населення. Банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорт РФ, ідеться у зведенні.