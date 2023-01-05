На Черкащині підприємець неправомірно використовував генератор із гумдопомоги

Підприємцю, який на власному підприємстві на Черкащині використовував гуманітарну допомогу з метою одержання прибутку під час дії воєнного стану, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

"Приватний підприємець, маючи причетність до благодійної організації, яка в умовах воєнного стану надає гуманітарну допомогу, використовував на власному підприємстві для виробничої діяльності та отримання прибутку електрогенератор потужністю 125 кВт, ввезений на територію України як гуманітарна допомога іноземної благодійної організації, призначена для внутрішньо переміщених осіб та членів добровольчого формування Городищенської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять-сім років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років із конфіскацією майна.