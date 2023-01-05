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14:38 05.01.2023

Понад 1 млн громадян України за рік отримали допомогу від Данського Червоного Хреста - ТЧХУ

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Понад 1 млн громадян України за рік отримали допомогу від Данського Червоного Хреста - ТЧХУ

За рік понад 1 млн громадян України отримали допомогу від Данського Червоного Хреста, повідомляє Червоний Хрест України (ТЧХУ) на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Зокрема, 330 тис. осіб отримали продукти харчування, 250 тис. - тимчасовий прихисток, 200 тис. - гігієнічні набори, 135 тис. - сімейні набори для психосоціальної підтримки, 75 тис. - психосоціальну підтримку, 11 тис. - грошову підтримку за ваучерною програмою, 250 - послуги з догляду вдома.

Данський Червоний Хрест (Danish Red Cross in Ukraine) тісно співпрацює із Червоним Хрестом України з 2014 року.

Перший осередок Червоного Хреста на території України з'явився у 1867 році в Сімферополі, другий - у грудні того самого року в Кам'янці-Подільському. Як незалежне національне товариство Український Червоний Хрест почав працювати після установчого з'їзду у квітні 1918 року у Києві. Однак на той час Товариству не вдалося досягти міжнародного визнання своєї незалежності і вже у 1923-1925 роках Український Червоний Хрест офіційно увійшов до складу Союзу Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця СРСР.

Більше ніж через рік після розпаду СРСР (1992 р.) президент видає указ "Про Товариство Червоного Хреста України", згідно з яким ТЧХУ є єдиним в Україні національним Товариством Червоного Хреста, а основне його завдання - сприяння органам державної влади України у їхній діяльності у гуманітарній сфері.

У 1993 році Товариство отримує офіційне визнання Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Женеві та стає повноправним членом Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Правовий статус і правові засади діяльності ТЧХУ регулює закон "Про Товариство Червоного Хреста України", ухвалений Верховною Радою у 2002 році.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

https://redcross.org.ua/about-urcs/history/

Теги: #червоний_хрест #тчху #червоний_хрест_україни

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