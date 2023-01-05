Події

13:50 05.01.2023

Зеленський провів чергове засідання Ставки

1 хв читати
Зеленський провів чергове засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"День розпочато із засідання Ставки верховного головнокомандувача. Три найважливіші моменти. Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо усі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками - і розвідувальними, й ударними", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Теги: #ставка #головнокомандувач

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 03.01.2023
Зеленський провів чергове засідання Ставки

Зеленський провів чергове засідання Ставки

21:14 30.12.2022
Залужний у новорічному зверненні до українців: Це Різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здолати ворога

Залужний у новорічному зверненні до українців: Це Різдво має присмак сліз і колір крові, проте нам вистачить сил здолати ворога

14:15 30.12.2022
На засіданні Ставки розглянуто питання щодо вдосконалення ППО для захисту об'єктів критичної інфраструктури

На засіданні Ставки розглянуто питання щодо вдосконалення ППО для захисту об'єктів критичної інфраструктури

14:37 27.12.2022
На засіданні Ставки обговорили стан справ на фронті, зокрема біля Бахмута та Кремінної

На засіданні Ставки обговорили стан справ на фронті, зокрема біля Бахмута та Кремінної

20:00 23.12.2022
Зеленський: Звільнення нашої землі, безпека для людей та відновлення країни після російських ударів – це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком

Зеленський: Звільнення нашої землі, безпека для людей та відновлення країни після російських ударів – це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком

19:09 18.12.2022
На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача обговорили ситуацію в Білорусі та хід ліквідації наслідків удару РФ по інфраструктурі

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача обговорили ситуацію в Білорусі та хід ліквідації наслідків удару РФ по інфраструктурі

13:42 14.12.2022
На Ставці головнокомандувача розглянули питання безпеки на держкордоні та відновлення енергосистеми

На Ставці головнокомандувача розглянули питання безпеки на держкордоні та відновлення енергосистеми

22:12 11.12.2022
На Ставці Верховного Головнокомандувача розглянули відновлення енергетики – Зеленський

На Ставці Верховного Головнокомандувача розглянули відновлення енергетики – Зеленський

15:59 07.12.2022
Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

18:47 03.12.2022
Ставка Верховного головнокомандувача розглянула перебіг відновлення енергосистеми України

Ставка Верховного головнокомандувача розглянула перебіг відновлення енергосистеми України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР: На Одеській митниці без хабарів не пропускали в Україну навіть генератори

СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів звільнити підлеглого від кримінальної відповідальності

Бахмут зруйновано більше ніж на 60% - голова Донецької ОВА

РФ все більше покладається на іранські дрони-камікадзе для руйнування критичної інфраструктури України, але, ймовірно, виснажила їх запас - ISW

За добу ворог втратив близько 810 осіб о/с, 3 танки, 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Понад 1 млн громадян України за рік отримали допомогу від Данського Червоного Хреста - ТЧХУ

ДБР: На Одеській митниці без хабарів не пропускали в Україну навіть генератори

Комісія з прийому-передачі двох храмів Києво-Печерської лаври від УПЦ (МП) державі завершила роботу

Ердоган запропонував Путіну підкріпити заклики до переговорів одностороннім припиненням вогню

На Львівщині поліція затримала чоловіка, який налагодив схему переправлення військовозобов'язаних за кордон

В Україні в п'ятницю очікуються помірні опади, у суботу - суттєве похолодання

Подоляк: Заява РПЦ про "різдвяне перемир'я" - цинічна пастка та елемент пропаганди

СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів звільнити підлеглого від кримінальної відповідальності

Росія знову обстріляла одну з ТЕС "ДТЕК", постраждалих немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА