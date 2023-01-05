Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"День розпочато із засідання Ставки верховного головнокомандувача. Три найважливіші моменти. Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо усі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками - і розвідувальними, й ударними", - написав він у телеграм-каналі у четвер.