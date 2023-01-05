Подоляк: Заява РПЦ про "різдвяне перемир'я" - цинічна пастка та елемент пропаганди

Заява глави Російської православної церкви патріарха Кирила про "різдвяне перемир'я" є цинічною пасткою та елементом пропаганди, оскільки раніше РПЦ закликала до геноциду українців і заохочувала масові вбивства, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як "пропагандист війни". РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ. Тому заява РПЦ про "різдвяне перемир’я" - цинічна пастка й елемент пропаганди", - написав Подоляк у твіттері.

Раніше глава Російської православної церкви патріарх Кирило заявив, що закликає до "різдвяного перемир'я" у термін із 12:00 6 січня і до 24:00 7 січня, щоб "православні люди могли відвідати різдвяні служби". При цьому у своєму зверненні він назвав війну в Україні "міжусобним конфліктом".

Патріарх Кирило відкрито підтримує війну Росії проти України.

12 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський закликав Росію розпочати виведення військ із України на Різдво (25 грудня). У Кремлі цю пропозицію відкинули, заявивши, що "йтися не може про те, що Росія може розпочати виведення військ до кінця 2022 року", а Україні нібито "потрібно приймати нові реалії (анексію територій - ІФ-У)".