Події

10:10 05.01.2023

У середу окупанти завдали 55 ударів по Сумській області, у двох громадах пошкоджено електролінії - голова ОВА

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У середу окупанти завдали 55 ударів по Сумській області, у двох громадах пошкоджено електролінії - голова ОВА

Протягом середи окупанти завдали 55 ударів по Краснопільській, Шалигинській, Білопільській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах, унаслідок чого у двох громадах було пошкоджено електролінії, повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Білопольська громада: ворог вів вогонь із мінометів, 18 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено електролінію.(…) Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв із САУ, чотири прильоти. Пошкоджено електролінію", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Окупанти обстріляли прикордоння Краснопільської громади з мінометів, зафіксовано 19 прильотів, також завдали удару протитанковою керованою ракетою по території.

У Шалигинській громаді було зафіксовано один приліт артснаряду.

З території РФ противник обстріляв з артилерії прикордоння Середино-Будської громади, зафіксовано 12 прильотів.

Теги: #обстріли #сумська_область

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