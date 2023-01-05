У середу окупанти завдали 55 ударів по Сумській області, у двох громадах пошкоджено електролінії - голова ОВА

Протягом середи окупанти завдали 55 ударів по Краснопільській, Шалигинській, Білопільській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах, унаслідок чого у двох громадах було пошкоджено електролінії, повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Білопольська громада: ворог вів вогонь із мінометів, 18 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено електролінію.(…) Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв із САУ, чотири прильоти. Пошкоджено електролінію", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Окупанти обстріляли прикордоння Краснопільської громади з мінометів, зафіксовано 19 прильотів, також завдали удару протитанковою керованою ракетою по території.

У Шалигинській громаді було зафіксовано один приліт артснаряду.

З території РФ противник обстріляв з артилерії прикордоння Середино-Будської громади, зафіксовано 12 прильотів.