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10:05 05.01.2023

РФ все більше покладається на іранські дрони-камікадзе для руйнування критичної інфраструктури України, але, ймовірно, виснажила їх запас - ISW

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РФ все більше покладається на іранські дрони-камікадзе для руйнування критичної інфраструктури України, але, ймовірно, виснажила їх запас - ISW

Російська армія все більше покладається на іранські дрони-камікадзе в кампанії з руйнування критичної інфраструктури України, проте наразі вже, ймовірно, значно виснажила їх запас, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 4 січня.

"Російські сили все більше покладаються на безпілотники іранського виробництва у своїй кампанії проти критично важливої інфраструктури України та, ймовірно, значно виснажили свій нинішній запас цих систем", - йдеться у звіті.

Аналітики Інституту зазначають, що у зв'язку з цим Росія, ймовірно, прагнутиме подальшої двосторонньої співпраці з Іраном, щоб отримати більше зброї для використання в Україні.

З іншого боку, повідомляється, що "російські воєнкори" продовжують використовувати офіційні відповіді оборонного відомства РФ на удар української HIMARS по російській базі в Макіївці для того, щоб критикувати проблеми у російському військовому апараті.

Також в Інституті переконані, що продовження формування російських військових частин виключно з мобілізованих новобранців не забезпечить РФ бойової сили, сумірної з чисельністю розгорнутого мобілізованого особового складу.

"Мобілізовані військовослужбовці з мінімальною підготовкою і моральним духом, що деградував, у ролі офіцерів, ймовірно, сприяють поганій практиці оперативної безпеки і не мають елементарної кмітливості для ухвалення обґрунтованих тактичних і оперативних рішень", - зазначили в ISW.

Що ж до ситуації на полі бою, то в Інституті повідомляють, що російські військові намагаються здійснювати обмежені контратакуючі дії, щоб відновити втрачені позиції вздовж лінії Сватово - Кремінна, оскільки українські атаки на цьому напрямку пошкодили логістику російських військ у Луганській області.

Також зазначається, що російські окупанти продовжують здійснювати наступальні операції в районі Бахмута на тлі ознак того, що їхній наступ може наближатися до кульмінації.

Водночас в Інституті додають, що українська армія продовжує завдавати ударів по районах зосередження російських військ.

Теги: #рф #дрони #камікадзе #isw

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