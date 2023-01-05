Події

10:02 05.01.2023

Українські військові знищили на східному напрямку ворожий штурмовик, гвинтокрил та БПЛА

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Українські військові знищили на східному напрямку ворожий штурмовик, гвинтокрил та БПЛА

У середу підрозділи українських зенітних військ збили на східному напрямку штурмовик Су-25, ворожий гелікоптер Ка-52 та БПЛА типу "Орлан-10", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"З 11:00 до 16:00 4 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний гвинтокрил Ка-52 і БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у телеграм-каналі.

 

Теги: #знищення #повітряні_цілі

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