Українські військові знищили на східному напрямку ворожий штурмовик, гвинтокрил та БПЛА

У середу підрозділи українських зенітних військ збили на східному напрямку штурмовик Су-25, ворожий гелікоптер Ка-52 та БПЛА типу "Орлан-10", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"З 11:00 до 16:00 4 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний гвинтокрил Ка-52 і БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у телеграм-каналі.