Окупанти обстріляли приватний сектор у Кураховому на Донеччині, пошкоджено тепломережу - К.Тимошенко

Російські окупанти здійснили обстріл приватного сектору в м. Курахове Донецької області, внаслідок чого було пошкоджено тепломережу, повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Курахове, Донеччина. Окупанти вдарили по приватному сектору міста. Пошкоджено вікна, покрівлі, фасади приватних будинків. Також пошкоджено тепломережу. Постраждалих немає", - написав Тимошенко у телеграм-каналі у середу ввечері.