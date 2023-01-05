За добу ворог втратив близько 810 осіб о/с, 3 танки, 12 артилерійських систем - Генштаб ЗСУ

Минулої доби російський агресор втратив близько 810 осіб особового складу, три танки, дві бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.01.23 орієнтовно становлять: особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано, танків - 3041 (+3) од., бойових броньованих машин - 6108 (+2) од., артилерійських систем - 2051 (+12) од., РСЗВ - 426 (+2) од., засобів ППО - 215 (+0) од., літаків - 284 (+1) од., гвинтокрилів - 271 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2), крилатих ракет - 723 (+0), кораблів/катерів - 16 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од., спеціальної техніки - 182 (+1)", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.