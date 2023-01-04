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22:00 04.01.2023

Єрмак зустрівся з послом Японії в Україні

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Єрмак зустрівся з послом Японії в Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою, який головує у групі послів "G7".

Як повідомляє прес-служба президента, Єрмак привітав представника Японії з початком головування офіційного Токіо в "Групі семи" у 2023 році та висловив сподівання на продовження активної співпраці з державами G7.

"Регулярний діалог Президента Володимира Зеленського з главами держав та урядів "Групи семи" показав себе як один із найефективніших механізмів координації зусиль міжнародного співтовариства щодо протидії російській агресії. Розраховуємо нові результати цієї співпраці, які наблизять нашу спільну перемогу над ворогом", - зазначив голова Офісу президента.

Він також наголосив, що Україна сподівається на підтримку з боку "Групи семи" української Формули миру та пропонує державам стати лідерами у виконанні тих чи інших її пунктів.

Зі свого боку, Кунінорі Мацуда запевнив українську сторону у незмінності позиції Японії щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності України та пріоритетності надання підтримки Українській державі під час японського головування у "G7".

Від імені президента Володимира Зеленського Єрмак подякував Японії за солідарність з Україною та відновив його запрошення на адресу прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішиди відвідати Україну з візитом у зручний для нього час.

Теги: #японія #єрмак

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