Найближчими тижнями частина російських військових, які перебувають у Білорусі, будуть відправлені на Донбас

На полігонах у Білорусі перебуває до 10,5 тис. російських військових, частину з них у найближчі два тижні буде відправлено до РФ і після - на Донбас, повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

"Ми моніторимо ситуацію на території Білорусі, ми розуміємо, що так звана союзна держава, яка надає з перших днів війни всю допомогу державі-агресору, у будь-який момент може надати допомогу і у вигляді сприяння повторному нападу на територію нашої країни", - сказав він в ефірі національного телемарафону у середу.

Дейнеко наголосив, що на сьогодні не зафіксовано створення наступальних угруповань у Білорусі.

За його словами, загальна чисельність російських військ, які перебувають у Білорусі, здебільшого на полігонах у Вітебській області - від 10 200 до 10 500 військовослужбовців.

"Ми володіємо інформацією, що протягом найближчих двох тижнів частину цих військовослужбовців буде переміщено до РФ із подальшим направленням їх у зону бойових дій на Донбасі. Однак їм на заміну прибуде частина військових із 3-го армійського корпусу 6-ї мотострілецької дивізії", - сказав голова відомства.

Територія Білорусі, за словами Дейнеко, наразі використовується для бойового злагодження підрозділів російських військ.

Водночас він зазначив, що ворога не можна недооцінювати, і загроза є, але "назвати її реальною та критичною не можна".

"За моїми оцінками, у січні навряд чи війська об'єднаної союзної держави спроможні спробувати здійснити повторний наступ на Україну", - сказав голова Держприкордонслужби.