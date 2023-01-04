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18:18 04.01.2023

РНБО продовжує вести роботу щодо санкцій, засідання проводяться щотижня - Данілов

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РНБО продовжує вести роботу щодо санкцій, засідання проводяться щотижня - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що відомство продовжує вести роботу щодо санкцій, самі засідання проводяться щотижня.

"Наразі засідання РНБО відбуваються щотижня, а іноді й двічі на тиждень... Учора відбулося засідання РНБО. Розглядалося санкційне питання. Те, що стосується санкцій - це засідання РНБО. Ми продовжуємо свою роботу. За цей час дуже багато колаборантів і тих людей, які потребують свого включення до санкційного списку - вони саме через рішення РНБО проходили", - заявив Данілов в інтерв'ю в ефірі телеканалу "Рада".

Водночас, за його словами, "наразі не той час, коли він, як секретар РНБО, має виходити та публічно комунікувати із суспільством". "Наразі війна, наразі є чим займатися", - сказав він.

Також, зазначив Данілов, за весь час повномасштабного російського вторгнення в Україну, учасники Ради нацбезпеки і оборони збиралися лише двічі - в одному приміщенні.

"Це дуже небезпечно під час війни, тому ми маємо трохи іншу процедуру", - сказав він.

Загалом, за словами секретаря РНБО, якщо йдеться про питання, пов'язані з війною та роботою сектору оборони та безпеки (Ставкою верховного головнокомандувача), з початку російського вторгнення відбулося 45 засідань. При цьому спілкування президента з усіма ключовими представниками сектору безпеки та оборони відбувається щодня без вихідних.

 

Теги: #рнбо #данілов

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