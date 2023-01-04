На бахмутському напрямку ворог за добу завдав 238 ударів із різного озброєння - спікер Східного угруповання ЗСУ

На бахмутському напрямку ворог, як і раніше, веде активні бойові дії, за добу росіяни завдали 238 ударів різними системами вогню, повідомив спікер Східного угрупування Збройних сил України Сергій Череватий.

"Поки що ворог дуже активний на бахмутському напрямку, зокрема, за цю добу 238 разів завдав (ударів - ІФ-У) різними системами вогню, артилерійськими танками по всій ділянці бахмутського фронту. 22 боєзіткнення сталося. Ворог втратив 142 осіб (убиті) та 204 поранені", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в середу.

За словами спікера, наразі складно сказати, що бахмутському напрямку "видно якесь системне затишшя".

Коментуючи оцінки британської розвідки про те, що період найінтенсивніших атак росіян під Бахмутом уже минув, Череватий сказав, що, ймовірно, "британські спецслужби роблять прогноз із проєкцією на майбутнє".