Події

14:32 04.01.2023

Патрульні затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Одесі

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 Патрульні в середу затримали 29-річного чоловіка, який влаштував стрілянину на проспекті Небесної сотні в Одесі, повідомляється на офіційній сторінці патрульної поліції на Одещині у фейсбуці.

"Сьогодні вдень інспектори отримали повідомлення про стрілянину на проспекті Небесної сотні. На місці патрульні побачили чоловіка з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Він поводив себе неадекватно", - йдеться в повідомленні.

Поруч патрульні виявили зброю та набої, а їхнього власника – 29-річного місцевого жителя затримали. Слідчі вилучили зброю та відправили на експертизу.

"На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - зазначають у поліції.

Раніше повідомлялося про те, що 22-річний львів'янин під дією наркотиків та алкоголю влетів на викраденому авто в зупинку та збив на смерть чоловіка.

Джерело: https://www.facebook.com/odesapolice

Теги: #одеса #поліція

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